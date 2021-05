FOMHochschule bietet Tag der offenen Türe digital an

Am Tag der offenen Tür stellt sich die FOM-Hochschule vor – allerdings nur virtuell per Zoom-Konferenz. Die Studienberatung der Hochschule steht an dem Tag in Chats für Fragen zur Verfügung

Die FOM Hochschule bietet am Samstag, 8. Mai, einen Tag der offenen Tür an. Wegen Corona sind Hörsäle, Seminarräume und Campus allerdings geschlossen. Ab 9.30 Uhr können sich Interessierte daher über das Videokonferenzsystem „Zoom“ einen Einblick in die Hochschule verschaffen.

Der Tag der offenen Tür richtet sich an Menschen, die neben ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung ein Bachelor- oder Masterstudium absolvieren möchten. An dem virtuellen Kennenlernen-Tag erfahren sie, welche Vorteile ein Duales Studium bietet und welche Studiengänge zu ihrem Beruf passen, teilte die Hochschule mit.

Zudem haben sie die Gelegenheit, Online-Vorlesungen aus den verschiedenen Hochschulbereichen zu besuchen, sich über Auslandsaufenthalte während des Studiums zu informieren und sich in einem virtuellen Café mit Studierenden, Ehemaligen und Lehrenden auszutauschen.

Sie können außerdem das neue Programm der Hochschule „Study into the job“ kennenlernen, bei dem Schüler während des Abiturs bereits mit dem Bachelor-Studium beginnen – auch wenn sie noch keinen Ausbildungsplatz, Traineeship, Volontariat oder Praktikum gefunden haben.

Die Studienberatung der Hochschule steht an dem Tag per Sprach- und Video-Chat für individuelle Beratungsgespräche zu Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Fragen zum Tag der offenen Tür beantwortet die Zentrale Studienberatung gerne unter: 0800-1959595 oder per E-Mail an: studienberatung@fom.de. Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung: fom.de/bachelormasterday.

