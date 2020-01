Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flyer liegen ab sofort aus

Der Flyer „Wilde Hühner & rosa Räuber“ liegt ab sofort aus. Zu finden ist er an den vier Bibliotheksstandorten, in Kitas und an allen öffentlichen Stellen.

Er erscheint in einer Auflage von 3000 Exemplaren.

Weitere Auskunft, etwa auch zur Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen, gibt Christina Liedtke telefonisch unter 0208/825-2942 und per Mail an: kinderbibliothek@oberhausen.de.