Polizeibericht Flüchtiger Fahrer kehrt zurück an Unfallort in Oberhausen

Oberhausen. 44-Jähriger fährt auf der Harkortstraße plötzlich in den Gegenverkehr. Drei Personen verletzten sich beim Frontalzusammenstoß.

Auf der Harkortstraße in Klosterhardt kam es in den späten Nachmittagstunden am Samstag, 17. Juni, zum frontalen Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus noch unbekannter Ursache seinen Wagen in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw einer 31-Jährigen kollidierte. Dabei wurden die Fahrerin, ihre 31-jährige Beifahrerin sowie der 46-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt.

Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis

Der unverletzt gebliebene Unfallfahrer flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort, kehrte später jedoch nach Telefonanruf von Familienangehörigen zurück. Da er Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der von ihm genutzte Pkw zur Beweissicherung sichergestellt. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der 44-Jährige ebenfalls nicht.

Wer Angaben zu diesem Unfall machen kann, den bittet die Polizei Oberhausen, sich mit ihr unter 0208 8260 in Verbindung zu setzen.

