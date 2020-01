Florian Silbereisen: Vom Traumschiff in die Arena Oberhausen

Mit Schunkelwellen kennt er sich aus: Florian Silbereisen steuert derzeit als Kapitän Max Parger in der ZDF-Filmreihe „Traumschiff“ über die TV-Bildschirme. Doch eine seiner nächsten Anlegestellen dürfte die Fans in Oberhausen besonders freuen: Am Freitag, 1. Mai, steht Florian Silbereisen bei der Konzertproduktion „Das große Schlagerfest XXL“ auf der Bühne der König-Pilsener-Arena.

Die Schlagerfeste stehen schon seit einigen Jahren wiederkehrend im Kalender der Oberhausener Konzerthalle. Neben der „Schlagernacht des Jahres“ (im Winter) und „Oberhausen Olé“ (im frühen Sommer) gehören die Konzerte von Florian Silbereisen neben dem Centro Oberhausen zu den größten Zuschauermagneten des deutschsprachigen Genres.

Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen holt Sonia Liebing an Bord

Das hat auch damit zu tun, dass bei der von Silbereisen präsentierten Konzertreihe keine Solo-Läufe zu erwarten sind, sondern stets erfahrene Kollegen an der Seite des mittlerweile 38-Jährigen stehen. Das aktuelle Line-up liest sich wie eine recht ausführliche Kooperation verschiedener Künstler, die auch zeigen soll, dass Schlager längst nicht gleich Schlager ist.

So hat Silbereisen – nach dem aktuellen Stand der Produktion – mit Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir“), Oli P. („Flugzeuge in meinem Bauch“), Matthias Reim („Verdammt ich lieb dich“), Christin Stark („Herz zurück“), Ross Antony („Ich bin, was ich bin“), Sonia Liebing („Jugendliebe“), Thomas Anders („Cheri Cheri Lady“), Die Draufgänger („Hektarparty“), Giovanni Zarrella („La vita è bella“) und Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) von Traditionell bis Party die volle Palette eingeladen.

Florian Silbereisen: Tattoo von Helene Fischer und Schlager-Boyband

Florian Silbereisen begrüßte vor dreieinhalb Jahren bei der Schlagerfete „Das Beste der Feste“ in Oberhausen auch seine Kollegin Vanessa Mai. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Auch auf Sportliches müssen die Musiker beim Pott-Potpourri in der Arena nicht verzichten. Für akrobatische Tanzeinlagen sollen die DDC Breakdancer sorgen. Ob sich der eine oder andere Sänger auf ein tanzbares Duett einlässt, wird sich aber erst noch zeigen.

Florian Silbereisen, gebürtig stammt er aus Tiefenbach aus dem bayrischen Landkreis Passau, hinterließ in Oberhausen schon einige Spuren. Auf der Bühne zeigte er hier vor dreieinhalb Jahren sein neues Tattoo, ein Porträt seiner ehemaligen Partnerin Helene Fischer.

Bei der damaligen Tournee trat auch Schlagersängerin Vanessa Mai in der Feste-Serie auf. Auch mit der eigenen Schlager-Boyband Klubbb3 stand Silbereisen in Oberhausen bereits auf der Bühne.

Florian Silbereisen: Traumschiff-Quote top – folgen Konzerterfolge?

Gespannt dürften wohl auch alle Hobby-Nautiker sein, die darauf hoffen, dass Gastgeber Silbereisen ein wenig aus dem Traumschiff-Nähkästchen plaudert. Zu berichten gäbe es jedenfalls reichlich, sicher nicht nur zu den Dreharbeiten der Neujahrs-Folge in Kolumbien.

Bei den Zuschauern kam schon die Folge am zweiten Weihnachtstag prächtig an. Rund siebeneinhalb Millionen Passagiere schalteten ein. Die höchste Einschaltquote für das Traumschiff seit Jahren. Spannend wird sein, ob der Konzerttour nun der Traumschiff-Rückenwind hilft und ebenfalls zu einem Straßenfeger wird.

Florian Silbereisen auf dem Traumschiff – Erbe eines Dortmunders

Oberhausen Schlagerstadt Oberhausen Die Palette von unterschiedlichen Schlagersausen in Oberhausen bleibt breit. Neben „Das große Schlagerfest XXL“ gibt es Formate wie „Oberhausen Olé“, „Die Schlagernacht des Jahres“, „Oberhausen feiert“ und „Best of Popschlager“. Hinzu kommen zahlreiche Solo-Konzerte. Neben der König-Pilsener-Arena ist auch die Turbinenhalle häufig eine Anlaufstation.

Den ersten Traumschiff-Kapitän spielte 1981 übrigens der Dortmunder Schauspieler Günter König, zuletzt steuerte Sascha Hehn fünf Jahre lang das bekannte Kreuzfahrtschiff. Florian Silbereisen ist bereits der fünfte TV-Kapitän, der in See sticht.

Die markante Titelmusik aus der Filmreihe stammt von James Last. Der 2015 verstorbene Musiker aus Bremen stand ebenfalls mehrfach in der König-Pilsener-Arena auf der Bühne. Nur zwei Monate vor seinem Tod in Florida spielte der Altmeister in Oberhausen „Non Stop Music“. 3000 Fans hörten hier bei seiner Abschiedstournee zu.