Flixtrain plant Zugfahrten von Oberhausen nach Rotterdam

Oberhausen. Der Privatanbieter Flixtrain plant eine neue Zuglinie von Oberhausen über Utrecht und Amsterdam nach Rotterdam. Einfach wird die Umsetzung nicht.

Fix mit Flixtrain von Oberhausen nach Rotterdam oder andere beliebte Ziele in den Niederlanden: Das private Fernverkehrsunternehmen will solche Zuglinien künftig anbieten, die dann in Konkurrenz zur Bahn stünden. Noch aber ist es nicht soweit, die Signale setzen Aufsichtsbehörden im Nachbarland ab. Dort hat der Betrieb die erforderlichen Antragsunterlagen eingereicht.

Wenn es nach Wunsch und Willen von Flixtrain geht, sollen die ersten Züge ab November 2024 rollen. Ein Sprecher räumte allerdings schon ein, dass es mit dem Verfahren einige Zeit dauern könne. Daher habe man die Unterlagen auch schon so frühzeitig abgegeben. Auch von deutscher Seite brauche man noch grünes Licht, um die Genehmigung wolle sich das Unternehmen dann in einem zweiten Schritt kümmern.

Flixtrain sieht einen entsprechenden Markt angesichts der Mobilitätswende

Wie nun die Pläne im Detail aussehen, dazu wollte sich der Sprecher auf Anfrage noch nicht äußern. Ob beispielsweise, wie zu vernehmen war, zwei Mal am Tag Züge von Oberhausen nach Rotterdam fahren sollen, ließ der Sprecher offen. Zu der Taktung und auch zu etwaigen Tarifen könne der Verkehrsbetrieb noch keine verlässlichen Angaben machen.

Allerdings ging der Sprecher auf die Beweggründe von Flixtrain ein, weitere Verbindungen in die Niederlande auf die Schiene zu bringen. Hauptgrund ist der gesamtgesellschaftliche Trend, dass sich internationale Reisen als auch die Nutzung von Fernbussen einer enormen Nachfrage erfreuen. „Daher glauben wir, dass auch ein wettbewerbsfähiges und umfassendes Bahnangebot eine entscheidende Rolle bei der Mobilitätswende spielen muss.“

Allerdings steht nach seinen Worten das Unternehmen bei der Umsetzung von internationalen Zugverbindungen vor vielen Herausforderungen. Als konkretes Beispiel nennt er die Niederlande. Anders als in den meisten anderen EU-Ländern, in denen der Fernverkehr bislang nicht eigenwirtschaftlich organisiert sei, müssten in dem Nachbarland vor dem Start neuer Linien zunächst noch viele Fragen mit den örtlichen Behörden und Ministerien geklärt werden.

Der Oberhausener Hauptbahnhof aus der Vogelperspektive: Das Unternehmen Flixtrain möchte von hier aus Verbindungen in niederländische Städte wie Rotterdam anbieten. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Zwischenstopps in Städten wie Amsterdam und Den Haag

Falls Flixtrain von allen Seiten die notwendigen Genehmigungen erhält, sollen die Züge auf der Strecke zwischen Oberhausen und Rotterdam Zwischenstopps in Arnheim, Utrecht, Amsterdam und Den Haag einlegen. Denn diese Städte seien durchaus gefragt – gerade auch als Ausflugsziele.

Oberhausenern, die derzeit mit dem Zug nach Rotterdam wollen, bietet die Deutsche Bahn AG von morgens bis abends unter anderem alle zwei Stunden eine ICE-Verbindung mit Umstieg in Utrecht an. Die Fahrt dauert zwei Stunden und zwanzig Minuten, erläutert ein Bahnsprecher. Mit dem „Super Sparpreis Europa“ könne der Fahrgast Tickets zum Preis ab 19,90 Euro bekommen. Auf der Internetseite der Bahn werden Tarife (offensichtlich ohne Nachlässe) von 47,90 oder 58,80 Euro genannt.

Wer mit dem Flixbus nach Rotterdam fahren will, der hat in der Regel täglich zwei Touren zur Auswahl – jeweils mit recht unterschiedlichen Startzeiten. Auch die Fahrzeiten sind recht verschieden, liegen zwischen etwa fünf und sechseinhalb Stunden, meist mit Zwischenhalt am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Die Kosten liegen etwa zwischen 25 Euro und 46 Euro pro Person.

