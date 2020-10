„Fleetwood Mac“-Frontfrau singt auf der Cinestar-Leinwand

Oberhausen. Der Filmpalast im Oberhausener Centro zeigt am 21. und 25. Oktober Ausschnitte aus der „24 Karat Gold“-Tournee der Frontfrau von Fleetwood Mac.

Auf deutschen Bühnen sind Fleetwood Mac ohnehin eine Seltenheit – wenn die immer wieder miteinander verkrachten Kalifornier und Briten sich überhaupt mal wieder zum Geldverdienen zusammenraufen. Da trägt der Konzertfilm mit ihrer Sängerin Stevie Nicks „24 Karat Gold“ nicht nur einen anspielungsreichen Titel – sondern ist auch mehr als ein Trösterchen fürs unbezahlbare Live-Erlebnis.

Die charismatische Sängerin mit der markant-rauchigen Stimme machte mit ihrem Partner Lindsey Buckingham aus den etwas biederen Bluesrockern Fleetwood Mac erst die charismatische Super-Group mit den weit tragenden Melodien. Der Cinestar-Filmpalast im Centro präsentiert am Mittwoch, 21. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr, gleich zweimal den Konzertfilm „Stevie Nicks: 24 Karat Gold“. Tickets gibt‘s für 15 Euro – also für rund ein Zehntel der beim „Mac“-Personal üblichen Konzertkarten.

Ein stolzer „Heartbreaker“ – ehrenhalber

Stevie Nicks zählt zu den wenigen Songautorinnen, der für die Bühnenpräsenz ein Tambourin und ein paar wallende Tücher genügen. Die gerne federgeschmückte Zylinder tragende Hippie-Fee ist bei der ursprünglich britischen Band Fleetwood Mac die Frau für dunkel-dramatische Balladen von epischem Zuschnitt: Ein Lied von Stevie Nicks braucht soviel Zeit wie drei der zickigen Buckingham-Kracher – sei es nun „Dreams“, „Sara“ oder das liebliche „Silver Springs“, das die Band lange auf einer Single-B-Seite versteckte.

Daneben legte die heute 72-Jährige aus Phoenix, Arizona, seit den 1980ern eine beachtliche Solo-Karriere hin, mit oft weitaus rockigeren Songs, und zählte sich stolz zu Tom Pettys „Heartbreakers“ – ehrenhalber. Logischerweise wurde Nicks gleich zweimal in die „Rock’n’Roll Hall of Fame“ aufgenommen.

Der Konzertfilm bietet einen Zusammenschnitt ihrer „24 Karat Gold“-Tour von 2017 für die große Leinwand – ein Set ihrer Lieblingssongs aus einem reichen Repertoire. In der exklusiven Kinoversion erzählt Stevie Nicks zudem in Interviews von Prince, Tom Petty und den „Mac“-Kollegen.