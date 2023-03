Finanzämter: Bewerbungen noch bis Anfang Mai möglich

Oberhausen. Eine Karriere beim Finanzamt? Wer sich dort bewerben will, hat jetzt noch etwas länger Zeit dafür. Die Berufsmöglichkeiten sind vielfältig.

Die Finanzämter Oberhausen-Nord und Oberhausen-Süd haben die Bewerbungsfrist für die Ausbildung und das duale Studium verlängert: Statt Ende März endet sie nun erst am 2. Mai für das aktuelle Studien- sowie Ausbildungsjahr bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen.

„Wir wollen bestmöglich für die Menschen in unserer Heimat da sein. Das schaffen wir nur, wenn wir auch die Besten als Nachwuchs gewinnen“, erklärt Frank Schulte genannt Kulkmann, Leiter des Finanzamts Oberhausen-Süd. Die Steuerexpertinnen und -experten können nach ihrem Abschluss im Finanzamt arbeiten, in der Betriebsprüfung, bei der Oberfinanzdirektion oder im Ministerium der Finanzen, bei der Steuerfahndung oder als IT-Spezialisten im Rechenzentrum.

Die Studierenden und Auszubildenden sind von Beginn an voll in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. Sie wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an der Hochschule der Finanzen mit ihrem Wasserschloss in Nordkirchen sowie Außenstellen in Hamminkeln und Herford. Die Auszubildenden lernen die Theorie an den Standorten Wuppertal, Bad Godesberg und Rhede.

Ausbildungsoffensive für die Finanzverwaltung

In den 104 NRW-Finanzämtern läuft die Ausbildungsoffensive für die Finanzverwaltung auf Hochtouren. In diesem Jahr steht eine Rekordzahl an Studiums- und Ausbildungsplätzen zur Verfügung: 1637 junge Menschen sucht die Finanzverwaltung für den Start im September – für sie stehen 611 Ausbildungsplätze und 1026 Studienplätze zur Verfügung.

Wer sich bis zum 2. Mai 2023 noch für den Start im kommenden Ausbildungs- oder Studienjahr bewerben möchte, kann dies unter www.ausbildung-im-finanzamt.de tun. Für das dreijährige Studium müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen, für die zweijährige Ausbildung die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss.

Informationen rund um das Studium, die Ausbildung und die Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung finden Interessenten unter www.diezukunftsteuern.nrw oder beim Bewerbungsteam der Finanzämter: 0251-934 1720.

