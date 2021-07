Filmschauplätze NRW: Burg Vondern zeigt „Enkel für Anfänger“

Oberhausen. Nach einem Jahr Zwangspause ziehen die Filmschauplätze wieder durchs Land – und machen Halt in Oberhausen. Dieses Jahr wird eine Komödie gezeigt.

Die Filmschauplätze NRW finden wieder statt – und machen Halt in Oberhausen. Nach der Corona-bedingten Zwangspause 2020 läuft die Open Air-Kinoreihe der Film- und Medienstiftung NRW in diesem Jahr zum 23. Mal. Vom 20. Juli bis zum 17. August reist die große Leinwand durch 19 Orte in NRW. Die Veranstalter versprechen ganz besondere Orte und wunderbare Filme unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei, es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen vor Ort.

In Oberhausen wird die Leinwand im Innenhof der Burg Vondern aufgebaut. Am 21. Juli zeigt die Reihe den deutschen Film „Enkel für Anfänger“. Der Film aus dem Jahr 2020 ist besetzt mit bekannten Schauspielern wie Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, Maren Kroymann und Günther Maria Halmer. Es geht um die Rentner Karin, Gerhard und Philippa. Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, verhilft Karin und Gerhard zur unverhofften Großelternschaft. Im Hand­umdrehen haben sie zwei lebhafte Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene.

Gerahmt wird das Programm mit dem Kurzfilm „Bis zum letzten Tropfen“, in dem ein Infusionsständer seinen Patienten mit einer Chemotherapie vor dem Tod bewahrt. Um 20 Uhr startet der Abend mit einem musikalischen Vorprogramm. Der Eintritt ist frei.

