Feuerwehreinsatz in Oberhausen: In einer Dachgeschosswohnung hat es am Donnerstag gebrannt (Symbolbild).

Starker Rauch Feuerwehreinsatz in Oberhausen: Brand in Dachgeschosswohnung

Oberhausen. Im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in Oberhausen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Starker Rauch drang aus der Wohnung.

In einer Wohnung in Oberhausen ist am Donnerstagabend (5.5.) ein Feuer ausgesprochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Leitstelle Oberhausen um 18.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung auf der Saarstraße gemeldet. Da noch unklar gewesen sei, ob sich Personen in der Wohnung befinden, seien die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Wache 2 und der Führungsdienst alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hätte sich glücklicherweise schnell herausgestellt, dass alle Personen die Brandwohnung sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Wohnungen das Haus verlassen hatten.

Der Brand befand sich laut Feuerwehr im vierten Obergeschoss des Gebäudes und konnte schnell von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung sei vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert worden. Die Brandursachenermittlung übernimmt die Polizei.

