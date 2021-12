Feuerwehr Oberhausen löscht Zimmerbrand in Lirich

Die Feuerwehr war am Mittwoch an der Theresenstraße im Einsatz (Symbolbild).

Oberhausen. Die Feuerwehr in Oberhausen löscht am Mittwoch einen Brand in einer Wohnung. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich schwieriger als üblich.

Einen Zimmerbrand in einer Wohnungen an der Theresenstraße in Lirich hat die Feuerwehr Oberhausen am Mittwoch zwar erfolgreich gelöscht. Doch die Nachlöscharbeiten bereiteten den Einsatzkräften im Anschluss noch einige Mühen.

Mit mehreren Löschfahrzeugen und dem Rettungsdienst eilten die Kräfte zum Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Menschen in der Wohnung aufhielten. Mehrere Trupps machten sich umgehend auf den Weg in die Wohnung. Die Entwarnung kam kurz darauf: Keine Menschen in Gefahr.

Weil eine vergleichsweise hohe Hitze gemessen wurde, hat die Feuerwehr über mehrere Stunden eine sogenannte Brandwache eingesetzt, um bei einem erneuten Ausbruch des Feuers schnell eingreifen zu können.

