Feuerwehr Oberhausen löscht wieder Flammen am „Horror-Hotel“

Wieder Einsatz am „Horror-Hotel“: Die Feuerwehr Oberhausen ist am Freitagabend zur Kapellenstraße ausgerückt.

Oberhausen. Die Feuerwehr Oberhausen hat am Freitagabend einen neuerlichen Brand am leerstehenden „Horror-Hotel“ in Oberhausen-Osterfeld gelöscht.

Die Feuerwehr Oberhausen ist am Freitagabend, 5. November, zum „Horror-Hotel“ an die Kapellenstraße in Oberhausen-Osterfeld ausgerückt. Das bestätigt die Leitstelle auf Anfrage unserer Redaktion.

Am Abend waren etwa 25 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Es handelte sich offenbar um ein größeres Feuer. Die Kapellenstraße wurde im Bereich des leerstehenden Hotels für den Verkehr gesperrt.

In diesem Jahr schon mehrere Brände

In diesem Jahr hat es bereits mehrfach in dem alten Haus gebrannt. Das leere Hotel gilt als Dauerärgernis im Stadtteil, was dazu führte, das vor wenigen Wochen die Kommunalpolitik das Thema diskutierte. Dabei kam heraus: Der Eigentümer des einstigen Hotels lebt in Irland und hat jemanden damit beauftragt, sich ein wenig um die Oberhausener Immobilie zu kümmern. Allerdings hat das Grundstück bislang stets einen ziemlich verwahrlosten Eindruck gemacht.

Fast prophetisch klingen vor dem Hintergrund des neuerlichen Einsatzes die Worte von Manfred Flore (SPD) Ende August im Umweltausschuss: „Wir müssen endlich erreichen, dass die Feuerwehr nicht immer wieder zu diesem maroden Haus ausrücken muss.“

