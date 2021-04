Feuerwehr Oberhausen löscht Küchenbrand in Holten

Die Feuerwehr war am Samstag in Holten im Einsatz. Ein Küchenbrand musste gelöscht werden.

Oberhausen. Ein Elektrogerät hat vermutlich einen Küchenbrand in Oberhausen-Holten ausgelöst. Der Schaden: wegen vorbildlichen Verhaltens nur gering.

Ein in Brand geratenes Elektrogerät hat vermutlich ein Feuer in einer Wohnung in Oberhausen-Holten ausgelöst. Der Küchenbrand wurde der Feuerwehr am Samstag, 17. April, um 10.30 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits alle Bewohner des Zweifamilienhauses ihre Wohnungen verlassen.

Nach Angaben der Oberhausener Feuerwehr konnte der Brand in der Wohnung auf dem Drostenkamp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Teile der Kücheneinrichtung mussten zur Brandbekämpfung entfernt werden.

Feuerwehr: „Vorbildliches Verhalten der Nachbarn“

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. „Aufgrund des schnellen Löscheinsatzes und des vorbildlichen Verhaltens des Nachbarn konnte der Schaden auf einen Teil der Küchenmöbel und Deckenverkleidung begrenzt bleiben“, teilte die Feuerwehr mit.