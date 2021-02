Die Oberhausener Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag im Stadtteil Osterfeld im Einsatz.

Rettungseinsatz Feuerwehr Oberhausen löscht Dachstuhlbrand in Osterfeld

Oberhausen. In der Nähe der Rheinischen Straße dringt dichter Rauch aus einem Dachstuhl. Die Feuerwehr ist vor Ort - und muss unter anderem Schnee schippen.

Die Oberhausener Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag in Osterfeld im Einsatz. In der Nähe der Rheinischen Straße brennt ein Dachstuhl.

Der Einsatzort liegt in einer Nebenstraße der Hauptstraße. Die Fahrbahn ist verschneit, auch auf dem Gehweg liegen Schnee und Eis. Daher müssen auch die Einsatzkräfte vor Ort zu Schneeschiebern greifen, um den Weg auf dem Bürgersteig freizumachen.

Der Einsatz läuft, nähere Informationen zu möglichen Verletzten liegen bislang nicht vor. Der Text wird aktualisiert.