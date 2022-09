Feuerwehr Oberhausen löscht brennenden Bitumen-Tank

Die Feuerwehr löschte am Montag einen brennenden Bitumen-Tank in einer Gewerbehalle in Oberhausen (Symbolbild).

Oberhausen. In einer Gewerbehalle in Oberhausen hat es am Montag gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brandherd wegen des Rauchs zunächst nicht ausmachen.

In einer Gewerbehalle im Oberhausener Stadtteil Lirich hat es am Montag gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 9.30 Uhr alarmiert, gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung an der Wunderstraße. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, verletzt wurde jedoch niemand.

Als die Retter in Lirich ankamen, drang bereits schwarzer Rauch aus den Hallentoren eines Unternehmens. Die Mitarbeiter hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Den Brandherd konnten die Einsatzkräfte in der völlig verrauchten Halle zunächst nicht ausfindig machen, später stellte sich heraus, dass ein Bitumen-Tank in Brand geraten war.

Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und mehreren Sonderfahrzeugen im Einsatz. Die insgesamt 21 Einsatzkräften hatten vor allem mit den Nachlöscharbeiten noch lange zu kämpfen. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

