Feuerwehr Oberhausen löscht brennende Wiese nahe Lagerhalle

Oberhausen. Eine brennende Grünfläche hat am Donnerstag die Feuerwehr Oberhausen auf den Plan gerufen. Wieso die Vegetation brannte, ist noch unklar.

Die Oberhausener Feuerwehr hat am Donnerstag einen Brand am Max-Planck-Ring gelöscht. Wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilen, hatten gegen 15.20 Uhr in dem Gewerbegebiet zwischen zwei Lagerhallen etwa 1500 Quadratmeter Vegetation Feuer gefangen. Die Grünfläche bestand überwiegend aus Wiese und Sträuchern.

Die 16 Feuerwehrleute bekämpften den Brand von drei Seiten. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. (mein)

