Feuerwehr Oberhausen löscht brennende Küche in Borbeck

Oberhausen. Die Oberhausener Feuerwehr löscht am Samstag einen Brand in Borbeck. Als das Feuer in der Küche ausbricht, ist auch ein Kind in der Wohnung.

Einsatz für die Oberhausener Feuerwehr: Am Samstagnachmittag meldete ein Anrufer einen Küchenbrand in seiner Wohnung in Oberhausen-Borbeck. Auf Nachfrage des Leitstellendisponenten stellte sich heraus, dass sich der 33-jährige Mann noch mit einem Kind in der Wohnung befand. So steht es in der Meldung der Feuerwehr. Der Leitstellendisponent wies den Mann demnach an, die Wohnung unverzüglich zu verlassen und, wenn möglich, die Küchentür zu schließen.

Als die Feuerwehr und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen, standen beide Bewohner unverletzt auf dem Gehweg. Sie wurden vom Notarzt vorsorglich untersucht. Parallel begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten.

Brand in Oberhausen: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Glück im Unglück: Durch die geschlossene Küchentür konnte sich das Feuer nicht auf den Rest der Wohnung ausbreiten. Dadurch konnte der Brand aus Sicht der Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Teile der Küche mussten abgebaut und ins Freie gebracht werden.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Da die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, mussten die Bewohner in ein Übergangsquartier umziehen. Die restlichen Wohnungen des Hauses waren glücklicherweise nicht betroffen. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

