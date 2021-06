Feuerwehr Oberhausen löscht am Freitagabend zwei Brände

Einsatz an der Ebertstraße in Oberhausen: Die Feuerwehr löscht einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses.

Oberhausen. Die Feuerwehr Oberhausen löscht am Freitagabend einen Brand an der Ebertstraße. Noch während der Aufräumarbeiten erreicht sie der nächste Notruf.

Die Oberhausener Feuerwehr musste am Freitagabend gleich zwei Brände löschen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ebertstraße war am Abend ein Feuer ausgebrochen. Zudem brannte es auch in einer Gartenlaube in Sterkrade.

Um 20.11 Uhr eilten die Einsatzkräfte an die Ebertstraße. Sorge bereitete ihnen, dass sich noch Menschen in dem Haus aufgehalten haben sollen. Doch diese ursprüngliche Meldung erwies sich glücklicherweise als Irrtum. Den Brandherd im Keller konnten die Einsatzkräfte schnell lokalisieren und löschen. Eine Waschmaschine hatte Feuer gefangen.

Noch während die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, meldete die Leitstelle auch schon den nächsten Notruf: In Sterkrade brannte eine Gartenlaube. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.

