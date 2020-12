Feuerwehr Oberhausen befreit Frau aus Unfallwagen

Die Feuerwehr war am Montag in Osterfeld im Einsatz.

Oberhausen. Bei einem Unfall am Montag in Oberhausen wurde eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie und brachte sie ins Krankenhaus.

Mehrere Autos wurden am Montagmorgen in Oberhausen in einen Unfall verwickelt. Der Wagen einer Frau wurde dabei so demoliert, dass die Feuerwehr sie aus ihrem Auto befreien musste.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Der Unfall geschah an der Kreuzung Kampstraße/Kapellenstraße. Drei Autos waren beteiligt. Alle Insassen der Fahrzeuge wurden vom Oberhausener Rettungsdienst untersucht und versorgt. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die in ihrem Wagen eingeklemmt worden war, in ein Oberhausener Krankenhaus.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr an den Rettungsmaßnahmen vor Ort beteiligt.