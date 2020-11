Feuerwehr Oberhausen befreit eingeklemmten Autofahrer

Oberhausen. Die Oberhausener Feuerwehr ist am Montagvormittag zu einem Unfall auf der Duisburger Straße ausgerückt. Dort lag ein Auto auf der Seite.

Um 10.30 Uhr am Montagvormittag (9. November) ist der Notruf bei der Feuerwehr Oberhausen eingegangen: Der Anrufer informierte die Leitstelle über einen Verkehrsunfall auf der Duisburger Straße, eine Person sei in einem Auto eingeklemmt. Die Einsatzleitstelle alarmierte daraufhin sofort die entsprechenden Rettungseinheiten.

An der Einsatzstelle befand sich nach Angaben der Feuerwehr ein auf der Seite liegender Pkw mit einem Insassen, der sich selbst nicht aus seiner Lage befreien konnte. Die Einsatzkräfte stabilisierten das Fahrzeug in dieser Lage sofort mit technischem Gerät. Ein Rettungsassistent betreute während des gesamten Einsatzes die ansprechbare Person im Fahrzeuginneren. Mit hydraulischem Schneidgerät wurde dann das Dach des Fahrzeuges entfernt. „Die Person konnte so schonend aus dem Auto befreit und dem Rettungsdienstpersonal übergeben werden“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Duisburger Straße in Teilbereichen für den Straßenverkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.