Feuerwehr löscht frühmorgens Brand in einer Recyclinghalle

Drehleiter-Einsatz an der Recyclinghalle in den frühen Morgenstunden des Dienstags.

Oberhausen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen haben in den frühen Morgenstunden einen Löscheinsatz absolviert: Flammen in einem Recyclingbetrieb.

Am frühen Dienstagmorgen, 20. Juli, ist die Feuerwehr Oberhausen zu einem Löscheinsatz an die Buschhausener Straße ausgerückt.

Gegen ver Uhr früh ist die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen von der automatischen Brandmeldeanlage zur Buschhausener Straße alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 vor Ort eintrafen, war bereits eine Rauchentwicklung in einer Gewerbehalle zu sehen und Mitarbeiter des Betriebes machten auf sich aufmerksam.

Drehleiter im Einsatz

In der Halle war es vermutlich betriebsbedingt zu einem Feuer in einer Zerkleinerungsmaschine gekommen. Die Feuerwehr brachte sofort die Drehleiter in Position und startete die Bekämpfung des Feuers. Ergänzend löschten Wehrkräfte die Flammen direkt am Übergang zwischen der Maschine und einem Förderband.

Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt laut Feuerwehr nicht mehr in der Halle auf, so dass niemand verletzt wurde. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und vorherige Löschversuche der Mitarbeiter konnten Schlimmeres verhindern. Nach etwa 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle; nach weiteren 40 Minuten konnten die insgesamt 18 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Oberhausen die Einsatzstelle wieder an den Betreiber übergeben.

