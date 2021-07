Die Einsatzkräfte konnten die Flammen in der Gaststätte schnell löschen.

Feuer in der Nacht

Feuer in der Nacht Feuerwehr löscht Flammen in Alt-Oberhausener Gaststätte

Oberhausen. Starker Rauch an einem Haus in Alt-Oberhausen: Die Polizei alarmiert die Feuerwehr, die mit 20 Kräften zum nächtlichen Löscheinsatz ausrückt.

Die Feuerwehr hat in der Nacht einen Brand in Alt-Oberhausen gelöscht. Niemand wurde verletzt; allerdings ist eine Gaststätte laut Feuerwehr vollständig zerstört worden.

Gegen zwei Uhr in der Nacht zu Freitag hat die Polizeileitstelle die Feuerwehr alarmiert und zu einer Gaststätte an der Helmholtzstraße in Alt-Oberhausen gerufen. Dort kam es zu einer Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Sofort alarmierte die Leitstelle nach Angaben der Feuerwehr den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur gemeldeten Adresse.

Brandherd schnell lokalisiert

Vor Ort stellen die Feuerwehrkräfte eine leichte Rauchentwicklung an der Tür zur Gaststätte sowie eine starke Rauchentwicklung am Dach fest. Nachdem sich die Feuerwehr aufwändig Zugang zum Gebäude verschafft hatte, konnte der Brandherd schnell lokalisiert werden. Im Gastraum brannte aus bisher ungeklärter Ursache Mobiliar und das Feuer hatte bereits auf die Decke übergegriffen. Die Rauchentwicklung im Dach war auf eine Lüftung zurückzuführen.

Die Löschteams konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen; die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, da Teile des Inventars ins Freie gebracht werden mussten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Gaststätte wurde jedoch vollständig zerstört. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte für rund zwei Stunden im Einsatz.

