Löscheinsatz Feuerwehr löscht Flammen auf Balkon an der Sachsenstraße

Oberhausen. Löscheinsatz im Stadtteil Schwarze Heide: Die Feuerwehr Oberhausen ist zur Sachsenstraße ausgerückt. Anrufer hatten die Leitstelle alarmiert.

Die Feuerwehr Oberhausen hat am Sonntagabend Flammen auf einem Balkon an der Sachsenstraße gelöscht.

Mehrere aufmerksame Anrufer haben am Sonntagabend die Leitstelle über ein Feuer in einem Hinterhof an der Sachsenstraße informiert. Da zunächst die Einsatzadresse nicht genau bekannt war, konnte erst auf der Anfahrt der Brandort auf einem Balkon genau lokalisiert werden.

Nachlöschen im Bereich der Fassade

Vor Ort ist dann sofort der Löscheinsatz eingeleitet worden. In kurzer Zeit hat das Löschteam die Flammen erfolgreich bekämpfen können, so dass sich die weiteren Maßnahmen auf Nachlöscharbeiten im Bereich der Fassade beschränkten. Menschen sind bei dem Einsatz nicht verletzt worden. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 19 Einsatzkräften rund eine Stunde vor Ort präsent.

