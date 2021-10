Brennende Müllberge löschte die Feuerwehr Oberhausen frühmorgens an der Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens.

Löscheinsatz Feuerwehr löscht brennenden Müll an einer Lagerhalle

Oberhausen. 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen sind Mittwochfrüh zu einem Löscheinsatz an die Buschhausener Straße ausgerückt.

Löscheinsatz in den frühen Morgenstunden: Am Mittwoch, 20. Oktober, um 5.25 Uhr ist der Löschzug 1 der Feuerwehr Oberhausen zu einem Einsatz an die Buschhausener Straße alarmiert worden. Dort brannte Müll.

Zu dem Brand war es in der Lagerhalle eines privaten Entsorgungsunternehmens gekommen. Im Innenbereich wurden eine leichte Rauchentwicklung sowie mehrere kleine Brandherde ausfindig gemacht.

Die Müllberge konnten durch das Betriebspersonal mit einem Radbagger und einem Radlader ins Freie befördert werden, wo sie dann von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgelöscht wurden.

Betriebshalle entraucht und Brandgut mit Schaum abgedeckt

Auf diese Weise konnte das Feuer sowohl im Innen- als auch im Außenbereich schnell unter Kontrolle gebracht werden. Abschließend wurden die Betriebshalle entraucht und das außenliegende Brandgut mit Schaum abgedeckt. Die 19 Einsatzkräfte waren rund zwei Stunden vor Ort. Es kamen keine Menschen zu Schaden.

