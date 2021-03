Feuerwehr löscht brennende Halle in Oberhausen-Königshardt

Dichter Rauch stieg am Montagabend über dem Firmengelände in Oberhausen-Königshardt in den Abendhimmel.

Oberhausen. Dichte Rauchsäule über Oberhausen-Königshardt: In einer Lagerhalle wüten die Flammen. Die Feuerwehr kämpft unter Atemschutz gegen den Brand.

Flammen in einer Lagerhalle des Gartencenters Spiering in Oberhausen-Königshardt: Die Feuerwehr Oberhausen ist am Montagabend mit zahlreichen Einsatzkräften an die Everslohstraße ausgerückt.

Der Alarmruf aus dem Stadtteil Königshardt ging laut Einsatzbericht um 18.34 Uhr am Montagabend, 15. März, ein. Mitarbeiter des Gartencenters meldeten sich in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen und berichteten, dass es zu einem Feuer in einer der angrenzenden Lagerhallen gekommen sei.

Rauchsäule über dem Firmengelände

Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte die Rauchsäule über dem Firmengelände. Als die Feuerwehreinheiten eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach einer rund 20 mal 50 Meter großen Halle. Zum Glück hatten bereits alle Mitarbeiter des Gartencenters den gefährdeten Bereich unverletzt verlassen können. Die von den Mitarbeitern zuvor gestarteten Löschversuche waren leider ohne Erfolg geblieben.

Übergreifen der Flammen verhindert

Die Feuerwehr-Trupps bekämpften den Brand unter Atemschutz von drei Seiten gleichzeitig. Auf diese Weise konnte ein Übergreifen des Flammen auf die angrenzenden Lagerhallen des Firmengeländes verhindert werden. Wegen der großen Menge an brennbaren Materialien und den anschließend nötigen Aufräum- und Nachlöscharbeiten waren die Einsatzkräfte drei Stunden vor Ort präsent.

Brandursache wird nun ermittelt

Die Freiwillige Feuerwehr Königshardt unterstützte die Berufsfeuerwehr im Einsatzgeschehen. Die Freiwillige Feuerwehr Sterkrade stellte während der Löscharbeiten den Grundschutz für das Sterkrader Stadtgebiet sicher. Die Polizei wird nun die genaue Brandursache ermitteln.