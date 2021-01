Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube in Oberhause-Alsfeld

Oberhausen Die Feuerwehr hat in Oberhausen-Alsfeld eine brennende Gartenlaube gelöscht. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet.

Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Brand in Oberhausen-Alsfeld gelöscht. Der Leitstelle wurde um 18.44 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Gartenlaube an der Schachtstraße gemeldet. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden keine Personen verletzt.

Der anwesende Mieter der Gartenparzelle wies die Feuerwehrleute vor Ort ein und konnte versichern, dass sich keine Personen mehr in der Gartenlaube befanden. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd zügig ausfindig machen. Der Auslöser war nach Angaben der Feuerwehr ein Holzofen. Das Feuer brannte hinter einer Holzvertäfelung am Übergang des Kaminrohres vom Innenraum der Gartenlaube zur Außenseite.

Für die Löscharbeiten mussten Teile der Wandverkleidung als auch der Zwischendecke gewaltsam geöffnet werden. Dadurch gelang es den Einsatzkräften, die entstandenen Glutnester zu löschen und eine größere Ausbreitung zu verhindern. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 20 Einsatzkräften für circa eine Stunde vor Ort im Einsatz. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet.

