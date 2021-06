Löscheinsatz Feuerwehr löscht Brand auf dem Wertstoffhof in Buschhausen

Oberhausen. Feuerwehreinsatz auf dem Wertstoffhof in Buschhausen: Müll gerät dort in Brand. Die Einsatzkräfte werden durch die Meldeanlage alarmiert.

Die Feuerwehr hat am frühen Freitag, 18. Juni, Flammen auf dem Wertstoffhof in Oberhausen-Buschhausen gelöscht.

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Oberhausen durch eine Brandmeldeanlage zu einem Einsatz auf dem Wertstoffhof in Buschhausen alarmiert. In der Sortieranlage hatte sich Müll entzündet und die Halle verraucht. Die geschulten Mitarbeiter hatten schnell reagiert und bereits eigenständig mit der Brandbekämpfung mittels der fest verbauten Löscheinrichtungen begonnen.

Halle entraucht, Sortieranlage leergefahren

Teile des brennenden Unrats wurden mit einem Radlader ins Freie gebracht und dort ebenfalls abgelöscht. Durch das zügige Eingreifen musste die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten starten. Die Halle wurde entraucht und die betroffene Sortieranlage abschließend komplett leergefahren. 18 Einsatzkräfte waren rund 40 Minuten im Einsatz.

