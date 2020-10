Feuer in Oberhausen: Mann bei Zimmerbrand schwer verletzt

Oberhausen. Schwere Brandverletzungen hat sich ein Mann am Dienstagabend bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen zugezogen.

Ein Mann ist bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Westerwaldstraße in Oberhausen schwer verletzt worden. Anwohner hätten die Feuerwehr am Dienstagabend wegen eines ausgelösten Rauchmelders alarmiert, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss stark geraucht.

Verletzter Oberhausener musste in Spezialklinik

Die Feuerwehr konnte einen Mann mit schweren Brandverletzungen aus der Wohnung befreien. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Laut Polizeiangaben handelt es sich wahrscheinlich um den 54-jährigen Bewohner der Wohnung.

Alle weiteren Mieter konnten unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Der Brand in Oberhausen wurde nach kurzer Zeit gelöscht. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar. (dpa)