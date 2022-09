Blaulicht Feuer in Mehrfamilienhaus in der City

Oberhausen. Mit einem großen Aufgebot mussten Feuerwehr und Rettungsdienst zur Gustavstraße ausrücken.

Glück im Unglück: Bei einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus an der Gustavstraße am Sonntagmittag (18.9.) kamen laut Polizeibericht keine Bewohner zu Schaden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus den auf Kipp gestellten Fenster im zweiten Obergeschoss des Hauses in der Innenstadt. Er verteilte sich großflächig auf der Straße und auch ein Feuerschein war sichtbar. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, konnten aber nicht ausschließen, dass sich weitere Personen noch im Inneren befinden. Deshalb wurde ein Trupp zur Menschenrettung eingesetzt. Er traf jedoch keine weiteren Personen im Gebäude an.

36 Feuerwehrmänner und Rettungsdienstler im Einsatz

Ein weiterer Feuerwehr-Trupp war mit der Brandbekämpfung beschäftigt.. Per Drehleiter wurde der Dachbereich kontrolliert. Im Anschluss mussten Teile der Zimmerdecke entfernt werden, die Wohnung wurde entraucht. Da die Räume nicht mehr bewohnbar waren, wurden drei Bewohner in eine Notunterkunft der Stadt Oberhausen gebracht.

Insgesamt waren zeitweise zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst mit insgesamt 36 Mann im Einsatz. Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten das Team. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen