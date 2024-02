Feuer im Hochhaus: Anwohner konnten nicht nach draußen

Oberhausen Auf der Bebelstraße ist am Montag ein Feuer in einem Flur ausgebrochen. Anwohner mussten auf den Balkon flüchten und warten.

In Oberhausen ist am Montagabend ein Feuer in einem Hausflur ausgebrochen. Anwohner meldeten eine Verrauchung im vierten Stock eines Hauses an der Bebelstraße in Alt-Oberhausen. Einige Bewohner mussten sich auf dem Balkon in Sicherheit bringen, da der Fluchtweg durch den Qualm im Flur abgeschnitten war.

Wie die Feuerwehr Oberhausen berichtet, konnten sich die Bewohner aus den darüberliegenden Geschossen in Sicherheit bringen. Die Bewohner aus dem vierten Stock kamen aber nicht mehr durch den Flur und flüchteten auf ihre Balkone. Dort wurden sie von den Feuerwehrleuten und der Polizei betreut, bis der Brand gelöscht war.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte über eineinhalb Stunden vor Ort.

