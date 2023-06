Festnahmen: Polizei fasst mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger

Durchsuchung am Dienstagmorgen in Oberhausen.

Oberhausen/Duisburg/Essen. Nach Durchsuchungen in Oberhausen, Essen und Duisburg hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Sie sollen Senioren um ihr Geld gebracht haben.

Sie sollen insbesondere ältere Menschen auf besonders perfide Art um ihr Erspartes gebracht haben. Nun wurden zwei mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger in Oberhausen festgenommen, sieben weitere mögliche Beteiligte werden zunächst noch von den Ermittlern befragt.

Am Dienstag (13. Juni) in den frühen Morgenstunden hat die Polizei insgesamt elf Wohn- und Geschäftshäuser in Oberhausen (9), Duisburg (1) und Essen (1) durchsucht. Darüber berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Erklärung.

„Enkeltrick 2.0“: Zwei Festnahmen in Oberhausen

Die Oberhausener Fahnderinnen und Fahnder wurden demnach bereits Ende 2022 auf eine Gruppe von insgesamt neun Personen aufmerksam, nachdem besonders viele EC-Karten in einem kurzen Zeitraum bei der Polizei als gestohlen oder verloren gemeldet worden waren. Für die Ermittler war schnall klar, dass ein Zusammenhang zum sogenannten „Enkeltrick 2.0“ besteht, wie es heißt – also kein klassischer Telefon-betrug, sondern mittels Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Snap-Chat oder auch SMS.

Die Masche: Kriminelle geben sich als Kinder oder Enkelkinder aus und behaupten, dass ihre bisherige Rufnummer aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr gültig sei. Die Telefonbetrüger bitten ihre Opfer dann, die angeblich neue Rufnummer abzuspeichern, um sie darüber im nächsten Schritt erneut zu kontaktieren und eine angebliche Notlage vorzutäuschen, um an Geld oder EC-Karten zu kommen. Die Betrüger haben es insbesondere auf Seniorinnen und Senioren abgesehen und agieren in professionellen Banden.

Durchsuchung im Kiosk an der Saarstraße

Bei den Durchsuchungen am Dienstag, unter anderem in einem Kiosk an der Saarstraße in Oberhausen, hat die Polizei 27 Mobiltelefone, zahlreiche Laptops, USB-Sticks, mehr als 50 SIM-Karten, mehrere EC-Karten, gut 50 Ausweiskopien, Kontoauszüge und rund 58.000 Euro Bargeld sichergestellt, zudem geringe Mengen Betäubungsmittel, eine durchgeladene Schreckschusswaffe und einen gestohlenen E-Roller.

Die sichergestellten Beweismittel werden nun untersucht – auch mit Hilfe von Spezialisten des Landeskriminalamtes in Düsseldorf.

