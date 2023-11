Baustelle Fernwärme-Baustelle an wichtiger Kreuzung in Alt-Oberhausen

Oberhausen. An einer wichtigen Kreuzung in Alt-Oberhausen wird bald eine Baustelle eingerichtet. Arbeiten an der Leitung für die Fernwärme stehen an.

Auf der Mülheimer Straße in Alt-Oberhausen stehen wichtige Arbeiten an der Fernwärmeleitung an.





Wegen dringender Arbeiten an der Fernwärmeleitung auf der Mülheimer Straße, die am Dienstag, 21. November, beginnen, ist ab diesem Zeitpunkt das Abbiegen aus der Grenzstraße nach rechts nur über einen verlegten Fahrstreifen möglich.

Arbeiten werden voraussichtlich am 13. Dezember beendet

Auf der Mülheimer Straße (Richtung Mülheim) muss der Fahrzeugverkehr in Höhe der Grenzstraße auf einem kurzen Stück auf einen Fahrstreifen verengt geführt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 13. Dezember beendet. Autofahrer werden gebeten, sich den geänderten Gegebenheiten anzupassen.

