Ferienjobs: Jugendliche schlechter bezahlt als Erwachsene

In den Ferien helfen viele Jugendliche in der Gastronomie aus, um sich etwas dazuzuverdienen.

Oberhausen. Betriebe müssen Ferienjobbern unter 18 Jahren nicht den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Das ist ungerecht, findet die Gewerkschaft NGG.

Für eine Bezahlung unter dem Mindestlohn in Hotels, Biergärten und anderen Betrieben aushelfen? Für viele Jugendliche, die sich in den Ferien etwas dazuverdienen wollen, ist das Realität. Und es ist sogar legal. „Bislang können Betriebe Jugendliche unter 18 Jahren auch für weniger als zwölf Euro beschäftigen“, erklärt Martin Mura von Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Mit dieser Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn muss Schluss sein“, fordert er.

Jugendliche seien keine „Beschäftigten zweiter Klasse“ und sollten wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. Mura: „Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Beschäftigte, die exakt die gleiche Arbeit machen, auch gleich bezahlt werden – egal, ob sie über oder unter 18 Jahre alt sind.“ Alles andere sei ungerecht, findet der Geschäftsführer der NGG-Region Ruhrgebiet. Angesichts der Personalknappheit gerade in der Gastro-Branche könnten jugendliche Ferienjobber für viele Betriebe sogar eine wichtige Arbeitsunterstützung auf Zeit sein – allerdings nicht zu Niedriglöhnen unter 12 Euro.

>>>Auch interessant:Mit so wenig Geld müssen Bäckerei-Azubis auskommen

Martin Mura hofft, dass der „Ferienjobber-Sommer 23“ die letzte Saison war, in der die Unter-18-Jährigen in Oberhausen keinen Anspruch auf den Mindestlohn haben. Das Thema sei mittlerweile in der Bundespolitik angekommen. Mura verweist hierzu auf Äußerungen des Generalsekretärs der SPD, Kevin Kühnert, der ebenfalls eine Abschaffung der Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn für Ferienjobber gefordert hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen