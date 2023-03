Ferienaktion: In Oberhausen werden Kinder zu Archäologen

Oberhausen. In den Osterferien werden Kinder in Oberhausen zu kleinen Nachwuchs-Archäologen. Die Antony-Hütte bietet eine besondere Ferienaktion an.

In den anstehenden Osterferien bietet die Oberhausener Antony-Hütte an der Antoniestraße den Kindern ein besonderes Ferienprogramm: Sie werden zu Archäologen.

Was genau machen eigentlich Archäologen? Was können Sie finden und wie arbeiten Sie eigentlich? Am Mittwoch, 5. April, und Mittwoch, 12. April, jeweils von 10.30 bis 13.00 Uhr, erfahren Kinder in der St. Antony-Hütte alles über die Arbeit der Archäologen und werden auch selbst aktiv, probieren verschiedene Werkzeuge aus und suchen nach verborgenen Gegenständen. Am Ende winkt eine Archäologen-Urkunde.

Wichtig: Bitte unempfindliche, wärmende Kleidung und einen kleinen Snack mitbringen. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor Veranstaltung möglich, also bis zum 3. beziehungsweise 10. April. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die Teilnahme kostet zehn Euro.

Anmeldung unter 02234 9921-555, oder per Mail an info@kulturinfo-rheinland.de.

