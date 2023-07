Ferien-Ende: Sechs Tipps für einen stressfreien Schulstart

Wer in der Schule erfolgreich sein möchte, kommt ums Lernen nicht herum. (Symbolbild)

Oberhausen. Am 4. August 2023 enden die Sommerferien in NRW. Experten geben Eltern Tipps, wie der Schulstart entspannter verläuft

Für manche sind die Sommerferien die schönste Zeit des Jahres. Erst recht, wenn das letzte Zeugnis mehr Frust als Freude auslöste. Am 4. August 2023 enden die Ferien, am Montag darauf geht die Schule wieder los. Experten der Schülerhilfe Oberhausen geben sechs Tipps, wie der Schulstart gelingt.

Tipp 1: Positiv denken

„Der Schulstart ist der beste Zeitpunkt, alle negativen Gedanken aus dem Kopf zu verbannen“, sagt Denise Kirchberger, Pressesprecherin der Schülerhilfe. Das neue Schuljahr biete die Chance, sich zu steigern. „Mit einer optimistischen Haltung und der richtigen Zielsetzung ist es möglich, bessere Noten zu erzielen.“

Tipp 2: Abwechslung beim Lernen

Die digitale Welt bietet heute viele Möglichkeiten – auch beim Lernen, findet Kirchberger. „Je mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, umso besser werden neue Inhalte im Gehirn gespeichert.“ Mindmaps, Lernvideos oder Apps können hilfreich sein, oder das Erlernte einfach mal den Freunden erklären.

>>>Unsere Themenseite Schule:waz.de/thema/schulen-oberhausen

Tipp 3: Sich richtig vorbereiten

Natürlich: Hausaufgaben müssen sein. Aber sie erfüllen auch einen Zweck, findet die Schülerhilfe. „Damit Wissenslücken erst gar nicht aufkommen, ist es wichtig, sich für die kommenden Schulstunden vorzubereiten und Unterrichtsinhalte anschließend nachzubereiten. Hierzu gehören das Notieren und die Erledigung der Hausaufgaben“, so Kirchberger. Fragen sollten zeitnah abgeklärt werden – in der Schule oder bei der nächsten Nachhilfestunde.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung.

Tipp 4: Nicht alles auf einmal

„Unser Gehirn kommt durcheinander, wenn man Fächer, die sich inhaltlich ähneln, beispielsweise Französisch und Spanisch oder Mathematik und Physik, kurz hintereinander lernt. Abwechslung beim Lernen führt zum Erfolg“, sagt Kirchberger.

Tipp 5: Organisation ist alles

Die Schülerhilfe empfiehlt, möglichst viel mitzuschreiben und ein Hausaufgabenheft zu führen: „Ein kurzer Blick in die Notizen vom Vortag hilft, im Unterricht nicht den Anschluss zu verlieren. In einem Kalender sollen alle Prüfungstermine, Tests und Klassenarbeiten eingetragen werden. Ein Lernplan strukturiert Lerninhalte für die nächste Klassenarbeit und erinnert an die nächste Übungseinheit.“

Tipp 6: Lernen als Routine

Lernen sollte zum festen Bestandteil des Alltags werden. „Wer immer zur selben Zeit Hausaufgaben macht, regelmäßig Vokabeln übt und Lernlücken schnell aufarbeitet, muss weniger lang für Klassenarbeiten üben“, so Kirchberger.

Mehr Informationen zur Schülerhilfe gibt es im Internet unter www.schuelerhilfe.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen