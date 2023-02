Vorfreude auf wärmere Temperaturen und leckere Cocktails! Im April findet der Feierabendmarkt wieder in der Oberhausener Innenstadt statt. Das Foto wurde im Juli 2022 gemacht und zeigt Maren von der beliebten Homebar.

Gastronomie Feierabendmarkt Oberhausen bald wieder in der Innenstadt

Oberhausen. Noch lockt der Oberhausener Feierabendmarkt die Besucher ins Zentrum Altenberg. Doch der erste Innenstadt-Termin steht bereits fest.

Noch einmal lockt der beliebte Oberhausener Feierabendmarkt seine Besucherinnen und Besucher ins Winterquartier im Zentrum Altenberg. Der Termin für die erste Ausgabe des Jahres auf dem Saporishja-Platz in der Innenstadt steht aber bereits fest: Donnerstag, 6. April. 16 bis 20 Uhr.

Der März bleibt aber selbstverständlich nicht trocken: Am 23. öffnen die Imbiss- und Getränkestände noch einmal im Zentrum Altenberg an der Hansastraße 20. Auch dieses Mal bekommen Oberhausener Trödler, Hobbykünstler und Kunstgewerbler wieder die Möglichkeit, ihre Waren an einem eigenen Stand anzubieten. Den Tisch bitte selbst mitbringen, drei Meter Verkaufsstand kosten zehn Euro. Der Aufbau ist ab 14 Uhr möglich, der Markt beginnt wie üblich um 16 Uhr. Anmeldung: info@feierabendmarkt-oberhausen.de

