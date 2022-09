Feierabendmarkt mit Überraschungen

Oberhausen. Die nächste Sause auf dem Saporishja-Platz am 22.9. bringt Oktoberfest-Gefühle in die City – und ein besonderes Angebot für Kulturliebhaber.

Der nächste Feierabendmarkt am Donnerstag, 22. September, auf dem Saporishja-Platz wird auch wieder ein wenig Oktoberfest in Oberhausen sein. Am Bierstand gibt es Hofbräu-Oktoberfestbier vom Fass, am Stand der Metzgerei Bischoff werden neben der Currywurst auch Leberkäsbrötchen angeboten. Auch an anderen Ständen gibt es „Bayrisches“.

Bei der begleitenden Livemusik geht es jedoch alles andere als bayrisch zu. Souliger Indiepop kommt von der 21-jährigen Margo aus Köln. Sie mischt modernen Pop mit den jazzigen und psychedelischen Einflüssen der 1970er Jahre.

Für Freunde der lokalen Kulturszene hat Stadtführer Ingo Dämgen um 16.30 Uhr ein ganz besonderes Angebot: Er lädt zu einer Themenroute zu den verschwundenen Kinos in Alt-Oberhausen. Besucherinnen und Besucher des Feierabendmarktes können spontan an dieser kostenlosen, anderthalbstündigen Tour teilnehmen.

