Feierabendmarkt auf dem „Sapo“-Platz startet in neue Saison

So sah es im vergangenen Jahr aus beim Auftakt der Feierabendmarkt-Saison: Floristin Jana Stolz mit „Tulpen aus Amsterdam“, auch in diesem Jahr das Motto im April.

Oberhausen. Wiedersehen macht Freude: Das beliebte kleine Donnerstags-Fest geht in eine neue Runde. Mit Leckereien und Musik. Eines jedoch verändert sich.

„Tulpen aus Amsterdam“ – so lautet das Motto des ersten Feierabendmarkts in diesem Jahr auf dem Saporishjaplatz in der City. Die beliebte Veranstaltung verlässt ihr Winterquartier im Zentrum Altenberg. Am Donnerstag, 6. April, darf wieder von 16 bis 20 Uhr gebummelt und geschlemmt werden.

Mit freundlicher Unterstützung durch das CityO-Management lädt Veranstalter Heinz Wagner wieder zum entspannten Wiedersehen unter freiem Himmel mit Speisen, Musik und Handwerk. Zum kulinarischen Angebot gehören holländische Spezialitäten wie Bitterballen, Frikandel, Fritten und Kibbeling in der Schlemmerhütte ebenso wie frische frittierte Sardinen von „La Maddalena“, Cold Brew Coffee aus dem „Fave“ und Bauernstuten, Urgetreide- sowie Walnussbrot von der Osterfelder Bäckerei „Zuckersüß und lecker Brot“.

Senf aus Monschau und Soul nach Art von Joss Stone

Edda Specht bietet Senfspezialitäten aus Monschau feil, Elenita bereitet gemeinsam mit Marcello´s süßem Wagen Kaffeespezialitäten zu. Musikalisch dürfen sich die Gäste zum Start der Feierabendmarkt-Saison auf die slowenische Sängerin Teneja freuen. Sie singt Blues-, Pop-, Rock- und Soul-Songs – laut Ankündigung „wandlungsfähig wie Alanis Morisette, kratzig wie Janis Joplin, leidenschaftlich wie Joss Stone, hell und klar wie Eva Cassidy, ausdrucksvoll und melodisch wie Tracy Chapman“.

Eine wichtige Info für die Fans der Veranstaltung: Ab April findet der Feierabendmarkt nur noch einmal monatlich, jeweils am ersten Donnerstag, statt.

