FDP rät, Daniel Schranz zum Oberbürgermeister zu wählen

Oberhausen. Die FDP hat keinen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten aufgestellt, dafür empfiehlt sie jetzt allen ihren Wählern, Daniel Schranz zu wählen.

Die Oberhausener Freien Demokraten empfehlen ihren Wählern, bei der Kommunalwahl den Christdemokraten Daniel Schranz zum Oberbürgermeister zu wählen. Denn nach eigener Aussage sieht die FDP in Schranz als Stadtoberhaupt die bestmögliche Umsetzung ihres Wahlprogramms. Die Oberhausener FDP hatte auf einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten verzichtet.

„Für uns steht im Vordergrund, dass wir unsere Ziele für Oberhausen verwirklichen können. Geredet wurde in der Vergangenheit genug – im neuen Stadtrat wollen wir in Fraktionsstärke handeln. Dies geht auf Seiten der Stadtverwaltung am besten mit dem Amtsinhaber als Oberbürgermeister. Wir sind überzeugt, dass mit Daniel Schranz an viele gute Entwicklungen in der Stadt angeknüpft werden kann“, erläutert Marc Hoff, der Spitzenkandidat der FDP zur Kommunalwahl, in einer Pressemitteilung.

Die FDP dringt darauf, dass in Oberhausen die Schulen renoviert, die Stadtverwaltung weiter digitalisiert und die individuelle Mobilität gestärkt wird. „Daniel Schranz ist der Kandidat, der aus dem vorhandenen Bewerberfeld am besten unsere Inhalte in der Stadtverwaltung umsetzen kann“, untermauert Bundestagsabgeordneter und Oberhausener FDP-Kreisverbandschef Roman Müller-Böhm. Schranz steht seit Herbst 2015 an der Spitze des Oberhausener Rathauses.