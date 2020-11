Fast 70 Prozent aller Autos erhalten die TÜV-Plakette sofort

Oberhausen. Wie sieht’s um den Zustand der Autos auf den Oberhausener Straßen aus? Die TÜV-Statistik gibt dazu stets einen guten Einblick.

Mehr als 69 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an den TÜV-Stationen in Oberhausen die Hauptuntersuchung absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Bei mehr als 52 Prozent fanden sich sogar gar keine Mängel am Wagen.

Doch zu dieser Nachricht gibt es auch eine Kehrseite: Rund 31 Prozent der Fahrzeuge hatten erhebliche Mängel! Sie mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Absolut verkehrsunsicher waren vier Autos.

Und noch zwei Zahlen aus der jetzt veröffentlichten TÜV-Nord-Statistik spiegeln den Zustand der Pkw-Flotte auf den Straßen: Das durchschnittliche Auto, das hier vor Ort an den TÜV-Stationen geprüft wurde, war 11,3 Jahre alt und hatte mehr als 107.000 Kilometer auf dem Tacho.

Problempunkt: „Licht, Elektrik“

Insgesamt sinke die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln wieder nach einem leichten Anstieg im Vorjahr, unterstreichen die TÜV-Sachverständigen. Vor Fahrtantritt sollte aber jeweils ein kurzer Check der Beleuchtungsanlage erfolgen. Dass die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt werde, zeige die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liege „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Achsen, Räder, Reifen“, „Umweltbelastung“ und „Bremse“.