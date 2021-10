Fassaden-Lifting im Stadtteil: tolles Beispiel aus Sterkrade

Schöne Fassade mitten in Sterkrade: das Haus von 1896 an der Otto-Weddigen-Straße.

Oberhausen. Gerade alte Gebäude aus der Zeit um 1900 haben oft wunderbare Fassaden – was man daraus machen kann, zeigt dieses schöne Beispiel aus Sterkrade.

Nicht selten wird das schlechte Erscheinungsbild vieler älterer Mehrfamilienhäuser in Oberhausen beklagt; jetzt hat das Citymanagement Sterkrade ein schönes Gegenbeispiel parat.

Das Citymanagement Sterkrade möchte den Blick auf engagierte Bürgerinnen und Bürger richten, die ohne finanzielle Förderung, aber mit viel Herzblut und Leidenschaft ihre Gebäude auf eigene Faust verschönern. Ein aktuelles und besonders gelungenes Beispiel hierfür findet sich aus Sicht des Citymanagements Sterkrade in der Otto-Weddigen-Straße. Das aus dem Jahr 1896 stammende Wohnhaus mit der Hausnummer 7 erstrahlt seit einiger Zeit in neuem Glanz. Es könne als Inspiration für die Nachbarschaft und als positives Beispiel für privates Engagement dienen, so das Citymanagement. Gerade solche Projekte seien es, die im Kleinen einen wichtigen Beitrag leisten und Sterkrade als Wohnort lebens- und liebenswert machen würden.

Förderprogramm unterstützt Projekte

Eine neu gestaltete oder gereinigte Hausfassade bewirke direkt mehr Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil. In den vergangenen Jahren habe sich in Sterkrade in dieser Hinsicht schon einiges getan. Für die dortige Innenstadt gebe es über das Fassaden- und Hofprogramm Fördermittel für die Verschönerung, Sanierung und Begrünung von Häuserfassaden und Höfen.

Citymanagement berät Hausbesitzer

In den vergangenen Jahren konnten so schon mehr als 20 Gebäude aufgewertet werden. Fördermittel stehen nach wie vor bereit. Interessierte Eigentümer oder Mieter aus der Sterkrader Innenstadt können sich an das Citymanagement wenden – unter 0208 63580600 oder per E-Mail an die Adresse citymanagement@stadtteilbuero-sterkrade.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen