Familientag: Das ist am 15. Mai in Oberhausen geplant

Oberhausen. Am 15. Mai wird der Internationale Tag der Familie gefeiert. In Oberhausen stellt sich einige Familienzentren vor.

Am Montag, 15. Mai, wird wieder der Internationale Tag der Familie gefeiert. An diesem Tag sollen die Familien mit ihren Lebenssituationen und Bedürfnissen in den Fokus gerückt werden. In Oberhausen stellen sich mehrere Familienzentren vor. Von den insgesamt 40 Einrichtungen öffnen 16 ihre Türen und bieten Aktionen und Veranstaltungen an.

Eltern, Großeltern, Kinder und Jugendliche sind eingeladen, die Familienzentren zu besuchen und mitzumachen. Die Familienzentren wurden 2007 in NRW eingeführt. Sie sollen eine alltägliche Anlaufstelle für Familien sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Eine Liste der Aktionen können Interessierte auf der städtischen Homepage www.oberhauen.de finden. So veranstaltet etwa das Evangelische Familienzentrum „Karibu Sana“ am Subbenbaum 6 eine Stadtteilrally durch Alstaden, und die AWO lädt zu einem Spielplatzfest an der Elpenbachstraße ein.

