Familiärer Jazz aus Polen beendet die Konzerte vorm Gdanska

Oberhausen. Nach dem Jazzkarussell verabschiedet sich auch der Indie Radar von seiner Freilicht-Bühne auf dem Altmarkt. Elo Badura sorgt für den Ausklang.

Auch für die Konzertreihe „Endlich Sommer“ des Indie Radar Ruhr naht das letzte Wochenende. Stolz und dankbar präsentiert Maximilian Janetzki am Freitag, 28., Singer-Songwriter Frère und und am Samstag, 29. August, den polnischen Kult-Gitarristen Elo Badura.

Frère gilt als eine der Nachwuchshoffnungen des Ruhrgebiets. Der charismatische Singer-Songwriter Alexander Körner mit dem „brüderlichen“ Künstlernamen gelangte mit seinem viel beachteten Debüt „Void“ 2017 in die Playlisten vieler Radiosender. Der Indie-Folker verdankt tollen Live-Performances eine treue Fanbase. Musikalische Verbindungen führen auch nach Oberhausen. Indie Radar Ruhr holt ihn nun endlich im Corona-Sommer zurück auf die Bühne. Anschluss-Termine hat er mit Singer-Songwriter „Jules Ahoi“.

Elo Baduras Musik kennen viele, ohne dass ihnen der Name des polnischen Gitarristen etwas sagte: Schließlich sorgte er für die Gitarrenmusik zur polnischen Kinder-Fernsehserie „Lolek und Bolek“. Darüber hinaus war er Mitglied der polnischen Pop-Band „Universe“ und arbeitete lange mit der polnischen Blues-und Jazz-Legende Jozef Skrzek. Im Gdanska gehört er mittlerweile zu den musikalischen Wegbegleitern in der bewegten 20-jährigen Geschichte des facettenreichen Kulturrestaurants. Mit seiner Familie spielt der virtuose Gitarrist akustisch arrangierte Evergreens für Folkgitarre, Violine und Piano.

So erwartet ein quasi doppelt familiärer Abschluss die Gäste am Ende eines wundervollen Konzertsommers auf dem Altmarkt.

Tischreservierungen über gdanska.de. Für die Musiker fährt ein Spendenschiffchen durch die Reihen.