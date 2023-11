Fall Out Boy schauen am Montag, 6. November 2023, in der Arena Oberhausen vorbei. Das Konzert der US-Rockband ist noch nicht ausverkauft.

Arena-Konzert Fall Out Boy in Arena Oberhausen: Das müssen Fans wissen

Oberhausen. Die Starband Fall Out Boy aus Chicago geht auf Welttournee und rockt auch in Oberhausen. Wichtige Infos über Anreise, Abendkasse und Parkplätze.

Die amerikanische Rockband Fall Out Boy mischt ihrer Stilsammlung gerne Alternative-, Pop- und Punk-Elemente bei - und das auch schon seit mehr als 20 Jahren. Die Männer aus Chicago bereisen derzeit die Welt und gastieren am Montag, 6. November 2023, ab 20 Uhr in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen.

Patrick Stump, Joe Trohman, Pete Wentz und Andy Hurley zeigen sich bei ihrer „So Much For (Tour) Dust“ spielfreudig. Neben Oberhausen lässt sich das Quartett noch in Hamburg (7. November) und Berlin (8. November) blicken. Danach sind Fall Out Boy weit weg unterwegs - in Australien.

Fall Out Boy in Oberhausen: Es gibt noch Tickets für das Arena-Konzert

Schnurrende Songs wie „Centuries“ (447 Millionen Abrufe bei Youtube), „Immortals“, „Dance, Dance“ und „Sugar, we're goin down“ sind populär. Der vordere Teil des Bandnamens Fall Out Boy steht für den Niederschlag nach einer atomaren Explosion. Der komplette Name ist identisch mit einem Charakter aus der Kult-Serie „Die Simpsons“.

Die wichtigste Information für Kurzentschlossene: Es gibt noch Eintrittskarten für die knapp 13.000 Fans fassende Arena Oberhausen. So sind beim Anbieter Eventim noch Restkarten für das Oberhausen-Konzert ab 65 Euro buchbar. Auch eine Abendkasse ist geplant.

Der Einlass in die Konzerthalle an der Arenastraße 1 beginnt schon um 17.30 Uhr. Wer sich in der Konzerthalle ein Getränk kaufen möchte, kann dies ausschließlich bargeldlos tun. Laut der Arena werden EC-Karte, Kreditkarte und Mobile Payment akzeptiert.

Wer Taschen und Rücksäcke in die Halle nehmen möchte, muss vorher das Maßband zücken. Die Größe der Beutel ist gedeckelt, diese werden nur bis 30 mal 30 Zentimeter erlaubt.

Fall Out Boy in Oberhausen: Konzert-Anreise mit Bus und Auto möglich

Wer mit dem Auto anreist, parkt sein Fahrzeug in einem der umliegenden Parkhäuser mit 14.000 Stellplätzen. Es werden keine Parkgebühren erhoben. Allerdings werden diese Parkhäuser auch von Kunden des benachbarten Einkaufszentrums Westfield Centro genutzt. Dort gibt es knapp 250 Geschäfte, Imbisse und Restaurants. Die Arena Oberhausen empfiehlt die Parkhäuser P8, P9, P10 und P11.

Wer sich volle Straßen zu den Stoßzeiten ersparen möchte, reist mit Bus und Bahn an. Vom Hauptbahnhof Oberhausen dauert eine Busfahrt rund fünf Minuten bis zur Haltestelle „Neue Mitte Oberhausen“. Der Haltepunkt liegt unmittelbar vor der Arena.

Auf dem Bahnhofsvorplatz am Oberhausener Hauptbahnhof müssen Konzertbesucher dafür den Bussteig 1 ansteuern. Von dort fahren alle Linien Richtung Centro und der Arena.

