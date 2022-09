„Faire Woche“ in Oberhausen: Textilindustrie steht im Fokus

Oberhausen. Armut, Ausbeutung und Umweltverschmutzung: Eine Aktionswoche lädt zum Nachdenken über unser Konsumverhalten ein.

Vom 16. bis 30. September findet deutschlandweit wieder die „Faire Woche” statt. Auch Oberhausen beteiligt sich an der Aktionswoche, deren Motto in ihrer 21. Ausgabe „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ lautet. Im Fokus stehen diesmal menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette. Denn trotz einiger positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren ist die Textil-Lieferkette laut Veranstalter extrem anfällig für Menschenrechtsverletzungen und Umweltprobleme. Die Verbraucherzentrale Oberhausen nimmt die „Faire Woche“ zum Anlass, um für einen verantwortungsvollen Konsum zu sensibilisieren.

Kaffee, Wein und Fußbälle: Inzwischen gibt es alles fair gehandelt

„Was wir essen oder womit wir uns kleiden, ist nicht egal“, sagt Petra Gülker, Beraterin der Beratungsstelle in Oberhausen. „Der Preisdruck entlang der gesamten Lieferkette führt häufig zu schlechter sozialer Absicherung und niedrigen Einkommen für Kleinbauernfamilien und Arbeiter-innen in den Ländern des Südens. Außerdem verursacht er erhebliche Schäden in der Umwelt.“ Ob Kaffee, Kakao, Südfrüchte, Schnittblumen, Textilien, Gewürze, Wein oder Fußbälle: Inzwischen gebe es viele Produkte oder Mischprodukte – zum Beispiel Eiscreme – aus Fairem Handel. Zu finden seien diese längst nicht mehr nur im Weltladen, sondern auch im Supermarkt. Gülker: „Engagierte Oberhausenerinnen und Oberhausener können durch den Kauf solcher Produkten bessere Produktions- und Arbeitsbedingungen weltweit fördern.“ Allerdings mache es eine Vielzahl von Siegeln schwer, den Durchblick zu behalten.

Informationen zum Thema liegen während der „Fairen Woche“ in der Beratungsstelle an der Paul-Reusch-Straße 34 zur Mitnahme bereit. Einen Überblick über die verschiedenen Siegel für fair gehandelte Lebensmittel gibt es auf www.verbraucherzentrale.nrw/node/18796, Hintergrundinformationen zum fairen Handel hat die Verbraucherzentrale NRW auf www.verbraucherzentrale.nrw/node/7067 zusammengestellt.

Seit 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2000 Aktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Sie wird vom „Forum Fairer Handel“ in Kooperation mit „Fairtrade Deutschland“ und dem „Weltladen-Dachverband“ veranstaltet. Details und Hintergründe zur Fairen Woche finden sich auf www.faire-woche.de/start.

