Fahrräder für 25.000 Euro: Spezialist zieht in Gewerbegebiet

Oberhausen. Im Oberhausener Gewerbegebiet Zum Eisenhammer entsteht ein Neubau – inklusive Showroom für besonders luxuriöse Fahrräder. Kundennachfrage steigt.

Im Oberhausener Gewerbegebiet Zum Eisenhammer ist ein Neubau entstanden, in den voraussichtlich bereits im April ein ganz besonderes Unternehmen einziehen wird: Die Level-X GmbH ist ein in Oberhausen gegründeter Spezialist für Luxus-Fahrräder. Auf 740 Quadratmetern sind Büros und ein Showroom untergebracht, in denen das Unternehmen die hochpreisigen Räder präsentieren wird. Ein Blick auf die Internetseite verrät: Im Programm sind auch Räder in einer besonderen Spezial-Edition, die stolze 25.000 Euro kosten.

Das erklärt die Immobiliengesellschaft Ruhrwert in einer aktuellen Pressemitteilung. Ruhrwert hat den von der Oberhausener Plassmeier GmbH errichteten Neubau an den Zweirad-Spezialisten vermittelt.

Hohe Preise schrecken Kunden offenbar nicht ab

Level X ist auf die Veredelung und die Personalisierung von Fahrrädern spezialisiert. „Hauptsächlich veredelt und vertreibt das Unternehmen Fahrräder der Marke Specialized, die als prestigeträchtigste und hochwertigste Marke der Bike-Welt bekannt ist“, heißt es in der Erklärung. Die hohen Preise der Fahrräder (Kinderräder starten bei etwa 2000 Euro, andere Modelle schwanken zwischen 8000 und 12.000 Euro, Lackierungen beginnen ab 2500 Euro) schrecken viele Kunden offenbar nicht ab: Die Nachfrage wächst sogar, sowohl auf dem nationalen, als auch auf dem internationalen Markt.

Daher benötigt das Unternehmen laut Ruhrwert neue Ausstellungsräume. Auch die Verwaltung und Fertigungsabteilung sollen in Oberhausen untergebracht werden. Seinen Firmensitz hat Level XC laut Internetseite in Monheim.

