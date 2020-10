Fahrrad-Bündnis startet Halloween-Demo in Oberhausen

Oberhausen. An Halloween veranstaltet das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ eine Fahrrad-Demo. Die Aktivisten fordern mehr Radwege in der Innenstadt.

Gut beleuchtet, laut und gruselig verkleidet: Das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ veranstaltet an Halloween, 31. Oktober, eine Fahrraddemo. Die Aktivisten fordern damit mehr und bessere Radwege in der Oberhausener Innenstadt. Das Aktionsbündnis kritisiert darüber hinaus, dass bereits vorhandene Wege häufig als illegale Parkplätze missbraucht würden.

Rad-Aktivisten fahren durch die Oberhausener Innenstadt

Zudem fordern die Organisatoren der Demo einen Einbahnstraßen-Innenstadtring, „um unendlich Platz für gute, sichere und komfortable Radwege zu schaffen“, heißt es in der Ankündigung. Die Fahrraddemo wird durch die Polizei begleitet, so dass Radfahrende sicher um die Innenstadt fahren können. Die Halloween-Raddemo startet am Samstag, 31. Oktober, um 17.07 Uhr am Hauptbahnhof Oberhausen.

