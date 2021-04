Radverkehr Fahrrad-Aktionsbündnis verteilt Pinsel und Farbe an Politik

Oberhausen. An vielen Punkten im Stadtgebiet Oberhausen haben es Radfahrer schwer: Wege und eine zeitgemäße Rad-Infrastruktur fehlen. Das löst Protest aus.

Das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“ hat jetzt Eimer, Pinsel und Farbe an einige Ratsfraktionen der Stadt Oberhausen verteilt. Mit der Aktion will das Bündnis auf die Bedeutung des Radverkehrs in Oberhausen und auf den aus seiner Sicht schlechten Zustand vieler Radwege hinweisen.

Nachdem ein Antrag von Grünen und Linken für ein spezielles Budget zur Instandhaltung und zum Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur mit den Stimmen von SPD, CDU, BOB und FDP abgelehnt worden sei, habe man sich zu der ungewöhnlichen Aktion entschlossen, heißt es. Die Infrastruktur für Radfahrer sei in Oberhausen problematisch. Ein sicheres Fortkommen sei in weiten Teilen der Stadt kaum möglich.

Die bestehenden Wegstrecken würden mancherorts einem Hindernisparcours gleichen. Zu weiten Teilen könne man nur feststellen: „Radweg? Fehlanzeige!“ Und die wenigen vorhandenen Radwege erfüllen nach dem Urteil des Aktionsbündnisses oft die aktuellen, gesetzlichen Vorgaben nicht.

Ablehnung erstaunt

Der Handlungsbedarf sei also immens, daher erstaune die Ablehnung eines Betrages von 25 Euro pro Jahr und pro Bürger für den Radverkehr umso mehr. Gerne werde von Seiten der Politik auf fehlendes Geld verwiesen, obwohl belegt sei, dass jeder mit dem Rad zurückgelegte Kilometer der Stadt bares Geld spare. Jeder mit dem Auto in der Stadt zurückgelegte Kilometer koste dagegen viel Geld.

Da nun noch nicht einmal Gelder für dringend notwendige Sanierungsarbeiten des Radwegenetzes im Haushalt verankert worden seien, fordert das Aktionsbündnis die Politik auf, selbst Pinsel und Farbe in die Hand zu nehmen und Oberhausens Straßen für Radfahrer sicherer zu machen.