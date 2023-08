Fahrplanwechsel bei der Stoag: Das ändert sich am 7. August

Am 7. August steht bei der Stoag ein Fahrplanwechsel an.

Oberhausen. Der sommerliche Fahrplanwechsel bei der Stoag bringt einige Änderungen für Bus- und Bahnpassagiere. Hier der Überblick.

Ein wichtiger Termin für ÖPNV-Kundinnen und -kunden: Am Montag, 7. August, findet bei der Stoag ein Fahrplanwechsel statt. Dabei ergeben sich einige Änderungen im Liniennetz und bei den Fahrzeiten.

Durch die Umsetzung des Nahverkehrsplans der Nachbarstadt Mülheim kommt es zu Anpassungen der gemeinschaftlich betriebenen Linie 122, auf der Stoag-Linie SB90 und der jetzigen Ruhrbahn-Linie 124.

Die Schnellbus-Linie SB90 wird über die Stadtgrenze Mülheim hinaus über Mülheim-Styrum bis zur Haltestelle MH-Friesenstraße verlängert. Am Bahnhof MH-Styrum kann zukünftig der Übergang auf die S- und Regionalbahnen erfolgen. Die Linie 122 fährt über Styrum und Sandstraße auf direktem Weg zum Hauptbahnhof Mülheim. Dort wird sie zur Linie 130 (gilt in beide Richtungen), so dass die Fahrgäste umstiegsfrei den Bereich Kahlenberg, den Hauptfriedhof, den Flughafen Essen/Mülheim, E-Haarzopf und das Rhein-Ruhr-Zentrum erreichen können.

Änderungen auf der Linie 124

Die Line 124 wird ab 7. August zur Linie 125. Sie wird von einem 20-Minuten-Takt auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Als weitere Folge des Mülheimer Nahverkehrsplans wird die Nachtexpresslinie NE12 vollständig auf den Busbetrieb umgestellt. Die Linie verkehrt dann zwischen Mülheim Stadtmitte und Oberhausen Sterkrade. Damit endet der NE12 nicht mehr am Olga-Park. Am Hauptbahnhof Oberhausen fährt der NE12 in Richtung Mülheim am Bussteig 3 ab.

Das Änderungsheft zum Fahrplanwechsel gibt es ab sofort in allen Stoag-Kundencentern. Alle Fahrplanänderungen sind auf der Internetseite www.stoag.de oder direkt in der elektronischen Fahrplanauskunft zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen