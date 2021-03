Fahrer gestoppt: Anhänger bringt 1,6 Tonnen auf die Waage

Oberhausen. Da kommen selbst erfahrene Verkehrspolizisten ins Staunen: Ein deutlich überladener Pkw-Anhänger erzielt beim Wiegen einen Rekordwert.

Die Polizei Oberhausen hat auf der Essener Straße in Oberhausen ein Gespann gestoppt, das deutlich überladen war.

Der Fahrzeugführer hatte den Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 750 Kilogramm mit Baustoffen in 30- und 25-Kilogramm-Gebinden beladen, so die Polizei. Dabei habe der Mann jedoch das Gesamtgewicht außer Acht gelassen.

850 Kilogramm zu viel an Bord

Nach amtlicher Wägung stand ein Gesamtgewicht von 1600 Kilogramm auf dem Wiegeschein. Das zulässige Gesamtgewicht wurde also um 850 Kilogramm, sprich 113 Prozent, überschritten. Bei fahrlässiger Begehung ist dafür ein Bußgeld von 235 Euro plus einem Punkt in der Verkehrssünderkartei vorgesehen.

Die Polizei ergänzt: „In diesem Fall hätte der Betroffene durch einfaches Nachzählen der einzelnen Gebinde das Gesamtgewicht bestimmen können. Zudem waren äußere Anzeichen für eine Überladung vorhanden, so dass bei vorsätzlicher Begehung der Bußgeldsatz sogar doppelt so hoch ausfallen könnte.“