Fahranfängerin rast durch 30er-Zone: "Musste zur Arbeit"

Oberhausen Eine 21-Jährige brettert viel zu schnell durch Oberhausen. Dass das nicht geht, wird sie in der Führerschein-Nachschulung nun noch einmal lernen.

Ausgerechnet eine junge Fahranfängerin hat die Oberhausener Polizei am Donnerstag mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit geblitzt. Die 21-Jährige raste mit einem Audi Q7 über die Körnerstraße. Dort gilt Tempo 30. Die 21-Jährige war mehr als doppelt so schnell unterwegs.

Zur Erklärung gab sie an, schnell zur Arbeit zu müssen. Dies akzeptierten die Polizisten natürlich nicht. Die junge Frau muss nun 160 Euro Bußgeld zahlen, bekommt zwei Punkte in Flensburg, wird einen Monat auf den Führerschein verzichten müssen und in einer Nachschulung hoffentlich noch einmal lernen, dass mach sich an vorgeschriebene Tempolimits halten muss.

Hier blitzt die Polizei in der nächsten Woche

Einen "simplen Trick", um künftig die persönliche Bekanntschaft mit den Polizisten an den Mess- und Kontrollstellen zuverlässig zu vermeiden, hat die Polizei auch parat: "Halten Sie sich immer an die Verkehrsvorschriften!"

Apropos Kontrollstellen, hier blitzt die Polizei in der kommenden Woche: Am Montag, 25. Januar, an der Straßburger Straße, am Dienstag an der Parallelstraße, am Mittwoch an der Bahnstraße, am Donnerstag am Postweg und am Freitag, 29. Januar, an der Straße Ohrenfeld.